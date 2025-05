Le TMM s’établit à 7,50%, en avril 2025

Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) a poursuit sa tendance baissière. Il s’est établi à 7,50%, durant le mois d’avril 2025, contre 7,91%, au cours du mois de mars 2025, et 7,99%, durant les deux mois de janvier et février 2025.D’après des statistiques, publiées récemment, par la Banque Centrale de Tunisie, le TMM a régressé, également, en glissement annuel, puisqu’il s’est élevé à 7,97%, en avril 2024, et à 8,01% en avril 2023.Il importe de noter que l’évolution du TMM est fortement tributaire du taux directeur de la BCT, lequel a été révisé à la baisse de 50 points de base, durant le mois de mars 2025, passant de 8% à 7,5%, une décision qui reflète l’engagement de la BCT en faveur de la stabilité des prix, sans négliger le soutien à la croissance.

