Le TOIFF de Tozeur ambitionne de relancer les tournages cinématographiques au Sud

Une sélection de 18 films maghrébins et européens sont dans la course pour “Le Scorpion d’Or”, haute distinction décerné par le Festival international du Cinéma de Tozeur (Tozeur International Film Festival – TOIFF) qui aura lieu dans sa deuxième édition du 6 au 11 décembre 2019, un cadre du sud connu pour ses beaux paysages que les organisateurs entendent promouvoir pour la relance des tournages dans la région.

Un point de presse a eu lieu, mardi, à la Cité de la Culture à Tunis, pour dévoiler les grandes lignes de cette édition 2019 en présence des membres du comité d’organisation dont Sami Ben M’henni, président de cette édition, et Kamel Laabidi, président de l’Association “Les Amis du Jerid”, partenaire dans l’organisation du festival.

Au line-up, un total de 37 films provenant de 15 pays Maghrébins et européens. Les 18 films de la compétition officielle sont répartis entre 8 longs-métrages de fiction, 5 longs-métrages documentaires et 5 courts-métrages. La Tunisie sera présente dans la compétition officielle par trois œuvres, deux longs-métrages (“Un Fils”, fiction de Mehdi Barsaoui et “Sur la Transversale” documentaire de Sami Tlili) ainsi qu’un court-métrage (“Fatoum” de Mohamed Ali Nahdi).

Des producteurs de Colombie et des Etats-Unis d’Amériques seront parmi les principaux hôtes du festival sachant que la Société des Réalisateurs de Films (SRF), en France, sera l’hôte d’honneur de cette édition. Le festival verra la création du “Prix du meilleur parcours cinématographique”, une récompense qui sera décernée par l’association.

Sami Ben M’henni a évoqué les objectifs de base pour le festival qui vise, en premier plan, le renforcement de la culture de proximité, en faveur des zones du Sud-Est du pays. A cet effet, le festival sera présent dans les zones frontalières avec l’Algérie pour des projections dans les écoles. Une projection est prévue dans chaque école dans le cadre d’un dialogue avec les élèves afin de leur inculquer l’importance et l’amour du cinéma.

Les organisateurs veulent aider à former une nouvelle génération de professionnels dans le cinéma qui sera initiée à la production cinématographique et celle pour la télévision. Des masterclass se tiendront au profit des étudiants des écoles de cinéma ainsi que les professionnels du secteur. Ils seront animés par des célébrités, comme Abdellatif Kechiche, réalisateur, scénariste et acteur franco-tunisien et Abdelhamid Bouchnak, réalisateur et metteur en scène pour la télévision.

Le directeur du festival a souligné que la tenue de cette manifestation annuelle coïncide avec la haute saison dans le Sud qui connait une grande affluence des touristes au mois de décembre. Le festival serait, a-t-il souhaité, un moyen pour la relance du Sud de la Tunisie en tant que destination favorable au tournage des films, dans le cadre des oasis montagneux et les beaux paysages naturels du Sahara.

Kamel Laabidi n’a pas manqué de mentionner le manque de salles de cinéma à Tozeur. Au vu de l’absence de salles à Tozeur, les organisateurs annoncent que les projections auront lieu dans des salles improvisées pour l’occasion.

Devant ce paradoxe, il rappelle que le désert de la région a longtemps était une destination assez convoitée pour le tournage des grosses productions cinématographiques mondiales, à l’instar de “Star Wars” et “Le Patient Anglais”.