Le TPI de Tunis décide la liquidation de la filiale Servitra SA de Servicom

Servicom SA annonce lundi, dans un communiqué publié sur le site du Conseil du marché financier (CMF), que le tribunal de première instance de Tunis a rendu un jugement en date du 11 janvier 2022, décidant la liquidation de la société Servitra SA.

« Il est à rappeler que la société Servitra SA était la filiale du groupe Servicom, spécialisée dans les travaux publics et représentait en 2017, près de 70% du chiffre d’affaires consolidé du groupe. Depuis l’année 2017, cette société a connu des difficultés financières à la suite du retard important de paiement de ses factures par l’Etat et à la fluctuation importante de ses coûts d’achats cumulée avec l’absence d’un mécanisme efficace qui reflète la variation des prix dans les marchés publics. Les difficultés de la société Servitra ont été la principale cause des difficultés de trésorerie qu’a connues le groupe Servicom ».

Cette décision permettra à Servicom de » se désengager du passif de cette filiale qui a affecté ses états financiers. Aussi, le management pourra se concentrer, exclusivement, sur les deux activités climatisation et ascenseurs qui sont rentables, à trésorerie positive et qui sont en train de surperformer ».

Le management de Servicom rappelle « qu’un plan de restructuration et de relance est en train d’être finalisé et qu’une communication financière sera planifiée, prochainement, pour exposer les perspectives du groupe pour les années à venir ».