Le transport des marchandise profite de la hausse de 9,3 % des importations

Selon la dernière note de conjoncture de la BCT pour le mois d’avril 2025 (et plusieurs fois selon des chiffres de 2024), l’amélioration des activités de services au dernier trimestre 2024 a revêtu un caractère quasi-généralisé. En particulier, et après plusieurs trimestres de ralentissement, le secteur de transport et entreposage a réalisé une hausse notable de 5,0% (en G.A.) au T4-2024, après 1,3% au trimestre précédent et contre un repli de -2,1% un an auparavant. Cette évolution s’explique par la bonne performance du transport de marchandises, bénéficiant de l’augmentation significative des flux commerciaux, notamment des importations (9,3%, en volume et G.A., contre 4,8% au T3-2024) et des flux touristiques (17%, en G.A., contre 10% au T3-2024). Également, la reprise de l’activité des services de commerce et réparation au 3ème trimestre 2024 s’est confirmée au dernier trimestre de l’année. Elle s’est accrue de 2,3% (en G.A.) contre 1,0% au 3ème trimestre 2024 et 0,1% au T4-2023. Également, et après plusieurs trimestres de ralentissement, un raffermissement a marqué la valeur ajoutée des services de l’enseignement (1,9%, en G.A., après 0,8% au T3- 2024) et de santé (1,7%, en G.A., après 0,8%), traduisant l’impact de la reprise de la demande dans un contexte d’apaisement des tensions sur les prix. Dans le même sillage, la valeur ajoutée des services de l’Administration publique et de défense s’est accrue au 4ème trimestre 2024 (1,9%, en G.A., contre 0,3% au T3-2024).

