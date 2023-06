La semaine du 5 au 9 Juin courant a été marquée par un retournement de tendance, comparativement aux semaines précédentes, pour la Bourse de Tunis. L’euphorie des dernières semaines a cédé la place à la fébrilité des petits porteurs et aux mouvements de prises de bénéfice. Ainsi, le Tunindex a affiché sur la semaine une baisse de -0,3% à 8783,5 points, ramenant sa performance annuelle à +8,3%, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine a connu une décélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe de 22,4 MD, seulement, a été échangée sur le marché. Notons, à cet effet, la réalisation de quatre transactions de bloc sur les titres ATB (deux transactions de bloc pour un montant global de 2,4 MD) et SOTUVER (deux transactions de bloc, portant sur un montant total de 3,4MD).

Analyse des valeurs

Le titre UADH s’est placé en haut de l’affiche. Dans de maigres échanges de 25 mille dinars, l’action du pôle automobile du Groupe LOUKIL s’est envolée de 20,7% à 0,350D. Le titre SOTUMAG a, également, affiché un beau parcours sur la séance. Saluant les réalisations réconfortantes de la compagnie et le relèvement continu des dividendes (un dividende par action au titre de l’exercice 2022 de 0,420D, disponible à partir du 6 Juillet prochain), le titre s’est apprécié de 8,2%, à 5,250D.

Le titre a mobilisé un flux hebdomadaire de 220 mille dinars. Le titre CELLCOM s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du distributeur de la marque EVERTEK s’est effritée de 13% à 2,400 D, dans un volume anémique de 3 mille dinars.

Le titre SOTUVER a, également, terminé la semaine sur une légère note négative. L’action du spécialiste du verre creux s’est repliée de 0,1%, à 12,490 D. Valeur la plus dynamique de la semaine, SOTUVER a alimenté le marché avec des capitaux de 4,1MD.

