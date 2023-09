Le Tunindex a progressé de 1,1% sur la semaine ( du 28 août au 1er septembre 2023) dans un modeste volume, pour s’établir à 8942,58 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à 10,3%, selon l’analyse hebdomadaire de Tunisie valeurs.

Sur la semaine, les volumes ont été faibles, totalisant une enveloppe de 13,3 millions de dinars (MD), soit une moyenne quotidienne de 2,7MD. Aucune transaction de bloc n’a eu lieu courant la semaine. Les titres GIF, ELECTROSTAR et UADH se sont retrouvés en tête du peloton, affichant des performances respectives de 37,5%, 19,4% et 14,3%.

En effet, l’offre publique de retrait de ses dernières sociétés a été reportée et ce, en application d’une décision judiciaire de la Cour d’appel de Tunis. La cotation de ces titres a repris le 25 août 2023.

Le titre Tawasol Group Holding a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la holding a signé une progression de 11,8% à 0,570D, en drainant un volume de 54 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

Ciments de Bizerte s’est retrouvé en queue du peloton. L’action du cimentier a reculé de 7,9% à 0,930D, dans un maigre volume

d’échange de 5 mille dinars. Le titre Délice Holding a été le titre le plus échangé sur la semaine, drainant 1,9MD, soit 14,3% du volume échangé.

Les nouvelles du marché :

La Banque de Tunisie (BT) dégage un bénéfice net en hausse annuelle de 16% à 76,4MD

Le produit net bancaire de la Banque de Tunisie (BT), s’est hissé de 11% à 227MD, au terme du premier semestre 2023, selon les états financiers de la banque arrêtés au 30 juin 2023

Le banquier privé a dégagé un bénéfice net en hausse annuelle de 16% à 76,4MD. La BT a révisé à la baisse son coût du risque de 3,5MD à 29,4MD.

BNA : Baisse de 18,2 % de son résultat net au 30 juin 2023

Les états financiers semestriels de la BNA font ressortir un produit net bancaire en hausse de 10,8%, avoisinant les 500MD.

Toutefois, la première moitié de l’année a été marquée par la flambée du coût du risque, qui est passé de 148,2MD à 206MD. Par

conséquent, le résultat net a chuté de 18,2% à 90,2MD.

SITS :Baisse de 52,5% de son résultat net à 192,6 mille dinars à la fin du premier semestre 2023

Les états financiers semestriels de 2023 de la SITS font ressortir un chiffre d’affaires accusant une forte chute de 54,8% à 976 mille

dinars.

Au terme de ce premier semestre, la société de promotion immobilière a dégagé un résultat d’exploitation déficitaire de 3,6 mille dinars, contre 310 mille dinars au premier semestre de l’année dernière. Le résultat net s’est inscrit en baisse de 52,5% à uniquement 192,6 mille dinars à la fin du premier semestre de cette année, contre 405,9 mille dinars en juin 2022.

UBCI : Baisse de 9,37% de son résultat net à 25,2MD au 30 juin 2023

A la fin du premier semestre 2023, le résultat net de l’UBCI s’est élevé à 25,2MD, enregistrant une régression de 9,37%. La banque a

réalisé une hausse de 5,9% de son produit net bancaire à 151,8MD contre 143,4MD une année auparavant

