Le Tunindex affiche un gain de 0,3% malgré la mauvaise orientation de la majorité des indices sectoriels

Le Tunindex s’est bien défendu au cours de cette semaine boursière, du 4 au 8 septembre 2023, malgré la mauvaise orientation de la majorité des indices sectoriels, affichant un gain de 0,3% à 8968,8 points et portant sa performance annuelle à +10,6%, selon l’analyse de l’intermédiaire de Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Les volumes demeurent faibles sur la cote, nonobstant la réalisation d’une transaction de bloc, portant sur le titre SFBT et totalisant 3,1MD. Sur l’ensemble de la semaine boursière, une enveloppe de 16,1MD a été transigée sur le marché.

Analyse des valeurs

Le titre Tunisie Leasing et Factoring s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action de la compagnie de leasing s’est bonifiée de 6,4% à 11,820D, dans un flux de 98 mille dinars.

SFBT a été la valeur vedette de la semaine. L’action de la brasserie a affiché une hausse de 5,2% à 14,400D faisant savoir que le titre SFBT a alimenté le marché avec des capitaux de 6,1MD, soit 38% du flux de la semaine.

SERVICOM a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action a reculé de 8% à 0,230D, dans un volume anémique de 9 mille dinars. Rappelons que la société n’a pas encore publié ses états financiers relatifs à l’exercice 2022, alors que les délais réglementaires ont été largement dépassés.

Le titre Euro-Cycles s’est, également, mal comporté sur la semaine. L’action a régressé de 4,9% à 13,300D notant que les échanges sur le titre ont atteint 632 mille dinars sur la semaine.

- Publicité-