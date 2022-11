Le Tunindex affiche une baisse de 0,08% au terme de la séance

Le marché a terminé la séance de mercredi sur une note quasi-stable (-0,08%), à 8090,3 points, dans un volume de 5,2 millions de dinars (MD), a indiqué Tunisie valeurs, dans son analyse quotidienne.

La palme des hausses est revenue au titre Alkimia. L’action du producteur de Tripolyphosphate de Sodium s’est envolée de 4,5% à 31,130D, dans un volume anémique de mille dinars.

Le titre Euro-Cycles poursuit sur sa lancée positive. L’action du producteur de vélos s’est appréciée de 3,8% à 27,000D. La valeur a mobilisé des capitaux de 265 mille dinars, sur la séance.

Le titre BH Leasing s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du leaseur adossé à la BH Bank s’est effritée de 4,4% à 2,150D. Les flux échangés sur le titre ont été faibles, atteignant 14 mille dinars. Sur le plan boursier, BH Leasing figure parmi les meilleures performances du secteur du leasing coté avec une envolée annuelle de 48,3%, à ce jour.

Le titre Poulina Group Holding a terminé la séance sur une note morose. Malmenée par un mouvement de prise de bénéfices, l’action du holding a reculé de 2,7% à 8,350D. PGH a figuré dans le Top 3 des valeurs les plus échangées de la séance avec un volume de 350 mille dinars.

CEREALIS a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du spécialiste des snacks salés a monopolisé 56% du volume de la cote, correspondant à un flux de 2,9 MD. Sur la séance, la valeur a marqué une pause à 13,300 D. L’OPA Obligatoire sur les actions de la société a été entamée le jeudi 17 novembre 2022 et restera valable jusqu’ au mercredi 7 décembre 2022.

