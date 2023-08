Le Tunindex affiche une baisse de 0,19% au terme d la séance

Le Tunindex a enchaîné une deuxième séance dans le rouge, mercredi, se délestant de 0,19%, à 8869,44 points et ce, dans de faibles échanges de 3,4 millions de dinars (MD), a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne. Le titre SOPAT s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste en volailles s’est envolée de 5,6%, à 1,900D, en générant un modeste volume de 5 mille dinars.Le titre MPBS a terminé la séance sur une note d’optimisme. L’action du spécialiste en bois s’est engraissée de 3,3%, à 4,650D, en générant un flux de 51 mille dinars. Le titre SITS s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du promoteur immobilier s’est replié de 4,3% à 1,350 D. La valeur a drainé un flux quasi-nul sur la séance. Le titre a connu un parcours boursier décevant depuis le début de l’année, se soldant par une baisse de -27,4%. Le titre ARTES s’est retrouvé parmi les plus grands perdants. L’action du concessionnaire a lâché 4,1%, à 5,900D amassant un volume d’ échanges de 35 mille dinars. Carthage Cement a été l’action la plus active de la séance. La valeur a terminé en territoire positif, avançant de 1,4% à 2,200D. Le titre du cimentier a alimenté le marché avec des capitaux de 486 mille dinars.

