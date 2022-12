Le Tunindex affiche une baisse de 0,31% au terme de la séance de mercredi

Le marché enchaîne une deuxième séance baissière. L’indice de référence a affiché une baisse de 0,31% à 8100,93 points, dans un modeste volume de 4,3 millions de dinars (MD), a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

La plus forte hausse de la séance est revenue au titre SERVICOM. Dans de faibles échanges de 4 mille dinars, la valeur s’est hissée de 5,3% à 0,200D.ALKIMIA s’est retrouvée parmi les meilleures hausses de la séance. Dans un volume dérisoire de 3 mille dinars, l’action du laboratoire pharmaceutique s’est offert un gain de 4,5% à 35,350D. Dans le rouge, CELLCOM a été l’action la plus sanctionnée de la séance. L’action a trébuché de 3,3% à 3,250D, en amassant des capitaux de 10 mille dinars. L’hémorragie se poursuit pour le titre AMS. Dans un volume quasi-nul, l’action a perdu de 3,2% à 0,920D.Depuis le début de l’année, le titre AMS fait du surplace. Valeur la plus échangée de la séance, SFBT a terminé la séance sur une note baissière. Le titre s’est effrité de 1,3% à 14,000D dans un volume avoisinant 1,3MD.