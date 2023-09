Le TUNINDEX affiche une baisse de 0,31%

Le Tunindex a entamé la semaine sur une note négative, se rétractant de 0,31% à 8940,98 points, dans un modeste volume de 2,7 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de Tunisie valeurs.Le titre Tunisie Leasing & factoring a affiché la meilleure performance sur la séance. La valeur s’est bonifiée de 4,1% à 12,300D.

Les échanges sur le titre se sont élevés à 18 mille dinars. L’action du loueur affiche une embellie de 39,9% depuis le début de l’année.Le titre SOTRAPIL a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du transporteur des hydrocarbures a pris 2,7% à 14,670D, en drainant un volume de 42 mille dinars. SERVICOM a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. L’action de la société a baissé de 4,4% à 0,220D, dans un flux de 1 mille dinars.Le titre BH Bank a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action de la banque publique a régressé de 2,8% à 12,000D. Sur la séance, la valeur a amassé des capitaux de 52 mille dinars. BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la BIAT, s’est effritée de -0,11% à 93,350D, en alimentant le marché avec des capitaux de 637 mille dinars.