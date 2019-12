Le Tunindex clôture la séance de vendredi en territoire positif

Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi, en territoire positif, gagnant 0,69% à hauteur de 7 008,94 points, dans un volume total de 2,101 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,287 MD de ses capitaux à 110,47 D, soit une baisse de 0,02%.

Le titre Société Ciment De Bizerte s’est échangé à 1,22 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance (+ 5,17%), suivi de Wifak International Bank qui a augmenté de 4,40%, à 6,88 D. Le titre BTE, quant à lui, a réalisé une augmentation de 3,63%, à 8,55 D.

Dans le vert, les titres Servicom et Tunisie Leasing ont gagné, respectivement, 3,33% et 3%, pour clôturer à 0,62 D et 8,24 D.

A la baisse, le titre Hexabyte a réalisé une régression de 4,29% à 7,80 D, suivi d’ Essoukna, qui a baissé de 3,36% à 2,01 D. Le titre Arab Tunisian Lease, quant à lui, a reculé de 2,17%, à 1,80 D.

Dans le rouge, les titres Electrostar et Gif-Filter ont réalisé une baisse respective de 2,12% et 1,56% à 1,38 D et 0,63 D.