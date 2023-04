Le Tunindex clôture la séance du mardi dans le vert, progressant de 0,3%

Le Tunindex s’est retrouvé, mardi, dans le vert, progressant de 0,36% à 8275,52 points et ce, dans un modeste volume de 3,3 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Dans un volume de transactions de 97

mille dinars, l’action du spécialiste en télécommunication s’est envolée de 4,4% à 3,810 D.

Le titre ICF a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la société a signé une progression de

3,2% à 98,900 D, en drainant des capitaux de 94 mille dinars.

Carthage Cement a été la valeur la plus échangée sur la séance. L’action du cimentier a pris 2,33% à 1,760 D.

La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 606 mille dinars.

STIP a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action de la société a reculé de 4,4% à 4,780 D, dans un

flux anémique.

Le titre Magasin Général a, également, terminé la séance en territoire négatif. L’action du spécialiste de la distribution alimentaire s’est effritée de 4,3% à 10,520 D, en amassant de maigres échanges de 4 mille dinars.

