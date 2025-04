Le Tunindex clôture la semaine sur une note légèrement haussière

L’hésitation a prévalu sur la place de Tunis. Le Tunindex a clôturé la semaine du 14 au 18 avril courant, sur une note légèrement haussière, progressant de 0,3 %, à 11 059,55 points. Il a affiché une performance positive de +11,1 % depuis le début de l’année 2025, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges et en l’absence de transactions de bloc, le volume total échangé sur cette semaine a été relativement soutenu, totalisant une enveloppe de 34,9 MD, soit un volume quotidien moyen de 7 MD.

//Analyse des valeurs

Le titre SOMOCER s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du spécialiste en céramique a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +25 %, à 0,550 D, dans un volume dérisoire.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de l’accumulateur de batteries a gagné 22,2 % à 2,480 D, dans un volume quasi-nul sur l’ensemble de la semaine.

Le titre CELLCOM s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre du distributeur IT a reculé de –15,2 % à 1,730 D, dans un volume de 42 mille dinars.

POULINA GROUP HOLDING a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant un volume atteignant 4,6 MD sur la cote, soit 13,4 % du volume échangé sur le marché. Le titre de la holding s’est bonifié de 5,8 %, à 14,180 D.

//Les nouvelles du marché

La société One Tech Holding annonce à ses actionnaires et au public la conclusion officielle du partenariat stratégique entre sa filiale Fuba, spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés, et la société Union Gain Electronic Technology (HK) Co., Ltd., acteur majeur de l’industrie électronique.

Cet accord, finalisé avec succès le 10 avril 2025, s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale du Groupe OneTech. Dans le cadre de ce partenariat à forte valeur ajoutée, Union Gain procèdera à une entrée dans le capital de Fuba au moyen de trois augmentations de capital réservées successives lui permettant de détenir avant la fin du premier trimestre 2027 une participation minoritaire de 33%.

Ce rapprochement vise à renforcer significativement la compétitivité de Fuba en combinant ses expertises technologiques, industrielles et commerciales à celles d’Union Gain et ouvre la voie à des opportunités de développement sur de nouveaux marchés, notamment en Europe et en Amérique du Nord. En conjuguant leurs expertises respectives et leurs ressources, les deux partenaires entendent développer de nouvelles synergies industrielles et commerciales, au service de leurs clients et partenaires à l’échelle internationale.