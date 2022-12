Le Tunindex clôture mardi dans le rouge (-0,1%)

Le marché boursier a clôturé la séance du mardi dans le rouge. L’indice de référence a reculé de 0,1% à 8109,6 points dans un volume de 4,6MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Le titre UADH a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du holding automobile du Groupe LOUKIL s’est appréciée de 4,4% à 0,470D, dans de maigres échanges de 7 mille dinars. De même, le titre ASSAD a terminé la séance du bon pied. L’action du producteur de batteries automobiles s’est bonifiée de 3,7% à 1,130D, en drainant un flux de 48 mille dinars. L’action AeTECH a enregistré la moins bonne performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action a régressé de 4,4% à 0,860D.

La société anciennement cotée sur le marché alternatif a doublé de capitalisation, depuis le début de l’année, à 2MD. Le titre Poulina Group Holding a terminé la séance sur une note morose. L’action du holding a abandonné 3,3% à 8,400D.BH a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque étatique a signé une avancée de 0,7% à 14,500D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,5MD, soit le volume le plus élevé de la séance. A noter que la banque publique affiche la performance boursière annuelle la plus élevée en 2022 (une envolée de 64,4%), et ce, à l’échelle du secteur bancaire coté.