Le Tunindex consolide sa reprise mercredi

Le Tunindex a consolidé sa reprise mercredi au terme d’une séance très animée (un flux de 43,6MD). L’indice de référence a grapillé 0,48% à 8651,0 points, portant ainsi sa performance annuelle à +6,88%, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Cinq transactions de bloc portant sur une enveloppe totale de 32MD ont dynamisé les échanges, dont 3 transactions de valeur de 29,3 MD portant sur le titre SOTUVER, une transaction de 4,2 MD portant sur le titre TPR et une transaction d’une valeur de 2,5MD portant sur le titre Magasin Général.

SERVICOM s’est offert la plus forte hausse de la cote (+4,6% à 0,230D) dans un volume dérisoire de 1 mille dinars.

Le titre STAR poursuit sur sa lancée positive. L’action de l’assureur s’est bonifiée de 4% à 182,000D, en générant des capitaux de 1,5MD. Le titre s’est bien défendu, depuis le début de l’année en cours, affichant une performance de +22,2%.

Le titre SOMOCER s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. La valeur du spécialiste en céramique s’est effritée de 2,7% à 0,730 D. La valeur a amassé un volume limité de 3 mille dinars.

Le titre TUNISAIR a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du transporteur aérien national a perdu 2,1% à 0,460D et ce, dans un flux de 7 mille dinars.

SOTUVER a été le titre vedette de la séance, chapeautant le palmarès des échanges et accaparant 68% du total volume de la séance. En effet, trois transactions de bloc d’une valeur de 29,3MD ont alimenté les échanges sur le titre. Le titre du verrier a pris 2,3% à 12,170D.

