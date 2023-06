Le Tunindex entame la semaine sur une note négative

Le marché boursier a entamé la semaine sur une note négative. L’indice de référence s’est replié, lundi de 0,39% à 8781,81 points. Le volume s’est établi à 8,2 MD, alimenté par deux transactions bloc portant sur le titre SAH LILAS d’une valeur totale de 6,2MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

ADH s’est retrouvé en haut du podium. L’action du concessionnaire automobile a affiché un gain de 2,5% à 0,410 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 33 mille dinars. Depuis le début de l’année en cours, la titre enregistre une avancée de 5,1% en bourse.

Le titre Tawasol Group Holding a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la holding a signé une progression de 1,6% à 0,640 D. La valeur a drainé des échanges de 33 mille dinars sur la séance. LILAS a été la valeur phare de la séance. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 6,2MDt grâce à deux transactions bloc d’une valeur totale de 6,2 MD.

Dans le rouge, New Body Line a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du spécialiste en vêtements intelligents a reculé de 4,9% à 4,710Dt dans un flux quasi-nul.

Le titre Poulina Group Holding a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action de la holding s’est rétractée de 4,7% à 7,1500 D. La valeur a été transigée à hauteur de 3 mille dinars sur la séance.

- Publicité-