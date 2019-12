Le Tunindex perd 0,27% au terme de la séance de ce mardi

La bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi sur un territoire négatif. Le TUNINDEX perd 0,27% à hauteur de 7 016.52 points dans un volume total de 4,214 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,555 MD de ses capitaux à 18,50 D avec une baisse de 0,16%.

Le titre ESSOUKNA s’est monnayé à 2,11 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 4,45 %, suivi de SERVICOM qui a augmenté de 3,22% à 0,64 D. Le titre AETECH, quant à lui, a réalisé un relèvement de 2,77 % à 0,37D.

Dans le vert, les titres HEXABYTE et les AMS ont gagné respectivement 2,63% et 2,59% pour clôturer à 7,80 D et à 0,79D.

A la baisse, le titre BH ASSURANCE a enregistré une chute de 5,57 % à 32,01D, suivi de ALKIMIA qui a réalisé un déclin de 2,97 % à 38,79D. Le titre TUNISIE LEASING a réalisé une détérioration de 2,90 % à 8,01D.

Dans le rouge, les titres STB BANK et OFFICE PLAST se sont amoindris respectivement de 2,90% et 2,72 % à 4,35D et à 2,50D.