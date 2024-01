Le Tunindex perd 0,4% au terme de la séance

-Le marché poursuit sa déroute. L’indice de référence a terminé la séance sur une glissade de 0,4% à 8483,8 points, dans un modeste volume de 2,3 millions de dinars (MD), a indiqué Tunisie valeurs dans son analyse quotidienne.

Le titre Electrostar s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste de l’électroménager a signé une progression de 3,1% à 0,330D, dans un volume dérisoire de mille dinars.

Le titre SOMOCER a terminé la séance en territoire positif. L’action du spécialiste des carreaux céramiques a affiché une embellie de 1,3% à 0,760D. Figurant parmi les valeurs les plus dynamiques de la cote, SOMOCER a drainé des capitaux de 118 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTIPAPIER s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du producteur du papier Kraft et Testliner a reculé de 4,6% à 4,720D. La valeur a brassé des échanges de 82 mille dinars sur la séance. Le titre STAR a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la compagnie d’assurance n°1 en Tunisie a été lésée par un mouvement de prise de bénéfices.

La valeur termine la séance, in fine, sur une baisse de 4,5% à 152,800D. A noter que le titre a été échangé à hauteur de 109 mille dinars sur la séance. Rappelons, enfin, que l’assureur a connu un beau parcours boursier en 2023, en ayant cumulé une envolée de 18,8%.

Le titre Attijari Bank a chapeauté le palmarès des volumes. L’action de la filiale du groupe Attijari wafa Bank a alimenté le marché avec des échanges de 342 mille dinars. Le titre de la banque privée a clôturé la séance sur une note morose se pliant de 1,5% à 43,840D

