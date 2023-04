Le Tunindex recule vendredi de 0,31%

Le marché boursier a terminé la semaine sur une note négative, reculant de 0,31% à 8278,66 points et ce, dans un volume de 21,2MD, selon l’intérmédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Une transaction de bloc d’une valeur totale de 17,6MDt, portant sur le titre SFBT, a alimenté les échanges au cours de la séance de vendredi.

Le titre BH Leasing s’est placé au topline. Dans un volume quasi-nul, l’action a signé une avancée de 5,1% à 2,680Dt.

Amassant un faible flux de 3 mille dinars, le titre CIL a gagné 4,4% à 26,500 D . Le titre du loueur affiche un joli parcours boursier, se hissant de 47,2% depuis le début de l’année.

Le titre SPDIT-SICAF s’est retrouvé en lanterne rouge du marché, se délestant de 2,7% à 7,450D dans un volume de 11 mille dinars. Le cours de l’action de la SICAF affiche une performance positive de 7,2% depuis le début de l’année.

Le titre ATTIJARI BANK a dévissé de 1,7% à 39,600 D. L’action a amassé un flux de 236 mille dinars sur la séance.

SFBT a été l’action la plus active. Le titre de la société spécialisée dans les boissons gazeuses et alcoolisés a

mobilisé des capitaux de l’ordre de 17,6MDt, grâce à une transaction de bloc. Le titre s’est effrité de 0,1% à 12,990 D.

