Le Tunindex repart jeudi à la baisse après avoir fait du surplace sur les deux dernières séances

Après avoir fait du surplace sur les deux dernières séances, l’indice de référence de la Bourse de Tunis, Tunindex, est reparti, jeudi, à la baisse, se repliant de 0,3% à 8592,4 points, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges restent faibles, en l’absence de transactions de bloc, cumulant une enveloppe de 2,8 MD.

Le titre SERVICOM a chapeauté le palmarès de la séance. L’action s’est appréciée de 4,6% à 0,230 D, dans un volume anémique de 2 mille dinars.

Le titre Telnet Holding poursuit sur sa lancée, s’offrant un gain de 2,2% à 7,090 D. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologie a amassé des échanges de 242 mille dinars sur la séance.

Alkimia a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. Echangé à hauteur de mille dinars seulement, le titre a baissé de 4,2% à 26,100 D.

Le titre SFBT a terminé la séance d’aujourd’hui dans un territoire négatif. L’action de la brasserie a reculé de 2,3% à 12,100 D. La valeur a drainé des échanges de 179 mille dinars sur la séance. Amen Bank a été la valeur la plus recherchée de la séance. Marquant une pause à 33,400 D, l’action du bras financier du groupe AMEN a alimenté le marché avec des capitaux de 319 mille dinars, soit 12% du flux de la cote.

