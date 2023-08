Le Tunindex se plie de 1,4% à 8917,7 points

Après avoir aligné deux semaines consécutives de hausse, le Tunindex a affiché un retournement de tendance défavorable sur la semaine du 31 juillet au 4 Août 2023. L’indice vedette s’est plié de 1,4% à 8917,7 points, réduisant sa performance annuelle à +10%, indique l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine a connu une décélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe de 11,2MD a été échangée sur le marché, soit un flux moyen quotidien de 2,2MD.

Analyse des valeurs

Le titre ESSOUKNA s’est placé en haut de l’affiche. L’action du promoteur immobilier adossé au Groupe SIMPAR s’est offert un gain de 9,8% à 1,790D, dans un flux de 2 mille dinars seulement.

Le titre ARTES a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a signé une avancée de 4,9%, en alimentant le marché avec des capitaux de 840 mille dinars.

Best Lease a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la semaine. L’action de l’unique leaseur islamique de la cote a décroché de 19,7% à 1,830 D, dans un volume anémique de mille dinars.

Les prises de bénéfices continuent à malmener le titre SAH Lilas. L’action du champion national des produits d’hygiène a abandonné 1,7% à 8,600 D. Valeur la plus active de la semaine, SAH a amassé des échanges de 1,5MD.

