Le Tunindex s’est maintenu stable à 8105,78 points, durant la 2e semaine de janvier

Tantôt en hausse, tantôt en baisse, le marché a terminé la semaine en l’équilibre. L’indice de référence s’est maintenu stable à 8105,78 points, au terme de la deuxième semaine du mois de Janvier 2023 (du 9 au 13 janvier), selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, s’élevant à 25,2 MD, soit une moyenne quotidienne de 5 MD. Ils ont profité de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre UBCI, portant sur une enveloppe de 2,2 MD.

Analyse des valeurs

Le titre Servicom a enregistré la meilleure performance de la semaine. L’action de la société s’est envolée de 21,7%, à 0,280 D, en drainant un maigre flux de 6 mille dinars.

Le titre Attijari Bank a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la banque privée a signé une progression de 9,2%, à 42,600D en drainant un volumes de 2 MD sur l’ensemble de la semaine.

Tunisair été la valeur la plus malmenée de la semaine. L’action du transporteur national a reculé de 8,3%, à 0,440 D, dans des échanges faibles de 70 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque privée a bondi 10,9% à 99,330 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 4,8 MD.