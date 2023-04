Le Tunindex termine la séance du mercredi dans le rouge, baissant de 0,1%, à 8266,5 points

Le Tunindex a changé mercredi de trajectoire comparativement à la séance de la veille. L’indice de référence a viré au rouge, glissant de 0,1%, à 8266,5 points, dans un volume de 5,4 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STB a chapeauté le palmarès de la séance. L’action de la banque publique s’est offert une avancée de 5,9%, à 3,740 D, en drainant de faibles échanges de 11 mille dinars.

Tunis Ré a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la compagnie de réassurance s’est appréciée de 4,4% à 6,700 D, dans un maigre flux de près de mille dinars.

La valeur efface, ainsi, une partie de ses pertes cumulées depuis le début de l’année en cours (une contreperformance de -4,1% à ce jour).

Euro-Cycles a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du producteur des cycles s’est effritée de 5,9% à 17,230 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 972 mille dinars.

Le titre Land’Or a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du fromager a reculé de 3,5%, à 6,900 D. Sur la séance, la valeur a brassé des échanges de 53 mille dinars.

Attijari Bank a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la filiale du Groupe Attijariwafa Bank a mobilisé un volume de 1,2 MD. Le titre a terminé la séance légèrement dans le vert, grignotant 0,5%, à 43,200 D.

