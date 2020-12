Le Tunindex termine la séance du mercredi dans le vert

Evoluant en dents de scie, le marché a terminé la séance du mercredi dans le vert. Le Tunindex a pris de 0,14% à 6825,23 points, dans un volume de 3,9MDt, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre Tawasol Group Holding poursuit son ascension, s’adjugeant la meilleure performance du marché. L’action a pris 6% à 0,350Dt dans un volume de 23 mille dinars.

Le titre AMS a gagné 5,95% à 0,890Dt, générant des capitaux de 27 mille dinars. Frappée de plein fouet par la crise sanitaire, la société n’a pas encore réussi à reprendre ses activités depuis le confinement général en Mars 2020.

Dans un volume de 126 mille dinars, le titre SOTETEL a été le plus pénalisé, perdant 6% à 5,490Dt.

Le titre AeTECH a lâché de 3,6% à 20,870Dt dans un maigre volume de mille . La société a publié hier ses états financiers relatifs à l’exercice 2019, faisant ressortir un déficit de 0,226MDt.

LILAS a été le titre le plus échangé sur la cote drainant un volume de 936MDt, soit 24% du volume total échangé sur le marché.

Les nouvelles du marché

A la demande du Conseil du Marché Financier, la cotation des titres » UADH » et » GIF FILTER » a été suspendue pour la journée du mercredi 02 décembre 2020. La cotation reprendra le jeudi 03 décembre 2020. Le PDG de la société UADH a informé les intervenants sur le marché boursier que la société fait l’objet d’une éventuelle prise de participation, par un partenaire stratégique, directement ou à travers l’une ou toutes les filiales de » UADH « .

