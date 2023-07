Le Tunindex termine la séance du vendredi dans le rouge

Le marché boursier a aligné une quatrième séance de suite dans le rouge. L’indice de référence a reculé de 0,1% à 8968,4 points, dans un volume réduit de 2,9 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre Astree, portant sur une enveloppe globale de 1,4 MD.

Le titre Tawasol Group Holding a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du holding appartenant au Groupe CHABCHOUB a changé de trajectoire comparativement aux dernières séances.

La valeur s’est bonifiée de 5,4% à 0,590 D. Les échanges sur le titre demeurent faibles (d’une valeur de 4 mille dinars seulement).

Le titre AMI a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la compagnie d’assurance a pris

2,3% à 1,750 D, en drainant un volume de 45 mille dinars.

Attijari Leasing a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la séance. L’action du loueur adossé au Groupe Attijari Bank a baissé de 2,5% à 15,800 D, dans un flux de 16 mille dinars.

Le titre OTH a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. Pénalisée par un mouvement de prise

de bénéfices, l’action de l’exportateur national a régressé de 1,7% à 8,150 D. Sur la séance, la valeur a amassé des capitaux de 60 mille dinars.

Astree a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la compagnie d’assurance, filiale du Groupe

BT, a terminé à l’équilibre à 47,420D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD.

