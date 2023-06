Le Tunindex termine la séance sur un bond de 0,9%

L’embellie se poursuit sur la Bourse de Tunis. Le Tunindex vole de record en record. L’indice vedette a, en effet, terminé la séance du jeudi 1er Juin sur un bond de 0,9% à 8805,6 points. En revanche, le constat est moins reluisant sur le front des échanges. Près de 4MDt, seulement, ont été échangés pendant cette séance, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre MPBS s’est placé en haut de l’affiche. L’action du spécialiste des panneaux de bois s’est envolée de 5,8% à 4,180Dt, en brassant de maigres flux de 19 mille dinars. Attijari Bank a été la valeur vedette de la séance. L’action de la filiale du Groupe Attijariwafa Bank a enregistré une reprise de 2,8% à 46,000Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 742 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la cote.

Le titre CELLCOM a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du distributeur de la marque Evertek s’est appréciée de 4,3% à 2,650Dt. Les échanges sur le titre ont été très faibles: 3 mille dinars. Tunisie Valeurs rappelle que la société n’a pas encore publié ses comptes de l’exercice 2022.

Du côté des baisses, et sans faire l’objet de transactions, le titre AMS a plongé de 4,3% à 0,890Dt. Toutefois, la performance annuelle de la valeur, se maintient quasiment à l’équilibre (+1,1% à ce jour). Le titre Poulina Group Holding a, également, débuté le mois de Juin sur une note morose. L’action du holding a trébuché de 2,6% à 7,600Dt. La valeur a amassé un volume réduit de 2 mille dinars sur la séance.

