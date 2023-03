Le Tunindex termine la semaine dans le rouge

Poursuivant sa déroute entamée depuis le mois de février, l’indice de référence a terminé la semaine du 6 au 10 mars courant sur le rouge, reculant légèrement

de -0,2% à 8086,27 points, ramenant, ainsi, sa contre-performance depuis le début de l’année à -0,3%, a fait savoir l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, en l’absence de transactions de bloc. Les volume se sont élevés à 18,4 MD, soit une moyenne quotidienne de 3,7 MD.

Analyse des valeurs

Le titre Amen Banque a été la valeur vedette de la semaine. L’action de la banque a affiché la meilleure hausse de la semaine, progressant de 4,7%, à 31,400 D, en amassant un flux de 5,2 MD.

? Le titre SOTIPAPIER a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du papetier a signé une progression de 3,1% à 6,680 D, en drainant un faible volume de 3,5 MD sur l’ensemble de la semaine.

? GIF a été la valeur la plus malmenée. L’action de la société a reculé de -12,5%, à 0,350 D, dans de faible échanges de 5 mille dinars.

? Amen Banque a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque privée a drainé des capitaux de l’ordre de 5,2 MD, soit 28% du total volume échangé de la semaine.