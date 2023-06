Le Tunindex termine la semaine sur une note optimiste

Le Tunindex a retrouvé cette semaine (du 12 au 16 Juin 2023), son enthousiasme, avançant de +0,4% pour s’établir à 8816,27 points, portant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +8,7%, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, les volumes ont été modestes, totalisant une enveloppe de 24,9 MD, soit une moyenne quotidienne de 5 MD. Les titres Carthage Cement et UIB ont été les titres les plus échangés, mobilisant à eux seuls plus que 40% du volume échangé courant la semaine. Deux transactions de bloc sur les titres UIB pour un montant global de 4,6 MD ont dynamisé les échanges.

//Analyse des valeurs

Le titre AeTECH s’est retrouvé en haut du podium. L’action de la société a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +14,1%, à 0,550 D, dans un flux quasi-nul.

Le titre ESSOUKNA a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du promoteur immobilier a signé une progression de +12,4% à 2,000 D,en drainant un volume de 35 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

MAGASIN GENERAL s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. L’action du spécialiste en grande distribution a reculé de -11,4%, à 10,000D, dans un maigre volume d’échange de 3 mille dinars.

Carthage Cement a été la valeur la plus dynamique. L’action a drainé des capitaux de l’ordre de 5MDt, soit 20,4% du total volume échangé de la semaine.

