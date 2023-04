Le Tunindex termine la semaine sur une note optimiste

Le Tunindex a terminé la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a gagné 0,2%, à 8238 points, dans un volume soutenu de près de 15 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

SOTIPAPIER a été la valeur vedette de la séance. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner poursuit sur sa lancée positive, s’offrant un gain de 1% à 7,890 D.

Valeur la plus convoitée de la séance, SOTIPAPIER a alimenté le marché avec des capitaux de 8,7 MD.

Le titre BH Leasing s’est adjugé la meilleure performance de la séance. L’action de BH Leasing adossé au Groupe BH s’est envolée de près de 6%, à 2,490 D, dans un maigre flux de 27 mille dinars. Le loueur a connu un bon parcours boursier depuis le début de l’année en cours, cumulant une performance de 21,5%.

Du côté des baisses, Tuninvest s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. Dans un volume anémique de mille dinars, l’action de la SICAR a reculé de 4,4%, à 8,600 D.

Pénalisé par un courant vendeur, le titre BH Bank a, également, terminé la séance du mauvais pied. L’action de la banque étatique a légèrement baissé de 0,6%, à 14,130 D.

BH Bank a figuré parmi les valeurs les plus dynamiques de la séance avec un flux échangé de 2 MD.



