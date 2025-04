Le Tunisien Hamdi Nagguez rejoint le club qatari d’Al-Shahania

Le club qatari Al-Shahania a annoncé, mercredi, sur son site officiel, la signature du latéral droit tunisien Hamdi Nagguez jusqu’à la fin de la saison, en remplacement du capitaine de l’équipe Marc Muniesa, blessé.

« Le recrutement de Nagguez vise à renforcer l’effectif de l’équipe pour les deux dernières rencontres du championnat qatari de football, après que le club d’Al-Shahania a assuré son maintien et sa participation à la Coupe de l’Émir du Qatar, une compétition dans laquelle l’équipe ambitionne d’aller le plus loin possible », a ajouté la même source.

Hamdi Nagguez a auparavant porté les couleurs de l’Etoile du Sahel et de l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie), du Zamalek et de l’Ismaily (Egypte), de l’Al-Ahli (Arabie Saoudite) ainsi que du FK Suduva (Lituanie).

