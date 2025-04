Le tunisien Jalel Kadri, nouvel entraineur d’Al-Hazm

Le club saoudien d’Al-Hazm, évoluant en Première Division saoudienne, a annoncé mardi sur son site officiel evoir engagé l’entraîneur tunisien Jalel Kadri.

Dans un communiqué, le club justifie ce choix par sa volonté de renforcer l’équipe et d’obtenir des résultats positifs :

« Compte tenu de son parcours d’entraîneur remarquable, le club s’attend à ce que Kadri contribue à améliorer les performances de l’équipe et à atteindre les objectifs fixés… Nous espérons voir l’équipe réaliser davantage de succès sous sa direction pour accéder à la Ligue saoudienne professionnelle (SPL). »

Actuellement 3e du championnat de D1 saoudienne avec 50 points, Al-Hazm se situe à 13 points du leader, Al-Neom, et à 6 points d’Al-Najma (2e). Seuls les deux premiers accèdent directement à la SPL, tandis que les équipes classées entre la 3e et la 6e place disputent un tournoi de barrage.

Kadri, 53 ans, a une expérience riche, notamment en Arabie saoudite où il a dirigé Al-Adalah, Al-Khaleej, Al-Nojoom et Damac (SPL/D1), outre Al-Ansar (Liban), Al-Emarat (Émirats arabes unis) et Al-Ahly Benghazi (Libye).

En Tunisie, il a entraîné plusieurs clubs : Club Africain, Espérance ST, US Monastir, CA Bizertin, JS Kairouan, etc.

Son plus grand fait d’armes reste sa participation à la coupe du monde 2022 avec les Aigles de Carthage, où la Tunisie a battu la France (1-0, championne en titre), Tenue en échec le Danemark (0-0) et perdu contre l’Australie (0-1).

