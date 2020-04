Le Tunisien Khaled Babbou candidat au Comité exécutif de la fédération mondiale

Le Tunisien Khaled Babbou , président de Rugby Afrique candidats au Comité exécutif de la Fédération mondiale de rugby (WRF) dont les élections devront avoir lieux le 26 avril par un vote électronique des 34 délégués au Conseil, a indiqué l’instance mondiale, mercredi dans un communiqué sur son site officiel.

Outre Khaled Babbou, le Sud-africain Mark Alexander, membre de Rugby Afrique, est également candidat et les deux représentants africains, seront en concurrence avec six autres pour sept postes au sein du Conseil exécutif de la fédération mondiale il s’agit de : Bart Campbell (New Zealand Rugby), Gareth Davies (Welsh Rugby Union), John Jeffrey (Scottish Rugby Union), Ratu

Vilikesa Bulewa Francis Kean (Fiji Rugby Union), Bob Latham (USA Rugby), Brett Robinson (Rugby Australie).

Pour le poste de président de la Fédération, ils sont deux à y postuler. Il s’agit du président sortant, le Français Bill Beaumont et son

vice-président actuel, l’argentin Agustin Pichot, alors que le Français Bernard Laporte est candidat au poste de vice-président.

Le président, vice-président et le comité exécutif seront élus pour une période de quatre ans qui commence immédiatement après l’annonce des

résultats par le vérificateur au Conseil, le 12 mai.

Sur un autre volet, la fédération mondiale de rugby a confirmé que le calendrier des réunions du Conseil exécutif et des comités, prévu en mai,

se déroulera comme prévu, mais à distance, en raison de la pandémie actuelle de COVID-19.