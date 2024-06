Le Tunisien Wissem Hmam entraîneur de l’ASPTT Mulhouse-Rixheim (N1/Fra) pour 2 ans

L’ancien international tunisien Wissem Hmam a été désigné entraineur du club français de l’ASPTT Mulhouse-Rixheim de handball pour un contrat de deux ans avec un an en option, annonce le club de la Nationale 1 francaise, vendredi.

« Wissem possède un très gros palmarès en tant que joueur comme par exemple les 6 titres de Champion de France avec Montpellier… Envie de se challenger et de saisir un nouveau challenge, Wissem aura à coeur de faire briller notre équipe et de l’emmener vers le plus haut niveau le plus rapidement possible », écrit le club sur sa page officielle facebook.

Hmam (43 ans) entame cette nouvelle aventure en france après une expérience à la tête de la sélection tunisienne de handball en tant qu’entraîneur-adjoint du Francais Patrick Cazal.

L’ancien arrière-gauche international (235 sélections) a remporté plusieurs titres que ce soit avec l’Epérance de Tunis ou en France au sein de Montpellier et de Saint-Raphael où il a fait ses premiers pas dans l’encadrement technique.

Avec le sept national, il a notamment contribué à la qualification de la Tunisie pour les demi-finales du championnat du monde 2005 et obtenu le titre de meilleur joueur du tournoi (88 buts) et de meilleur arrière-gauche.

