Le vaccin contre le Covid-19 offre une protection individuelle et non collective, a souligné, dimanche, le directeur de l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé, Chokri Hammouda.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dr Hammouda a mis en garde contre la propagation exponentielle du virus en Tunisie, qui a atteint actuellement le stade 4 de la pandémie.

Il a fait savoir que durant cette phase, une contamination au Covid-19 au sein d’une famille expose tous les membres au risque d’infection, ce qui est de nature à aggraver le nombre de cas.

Le responsable a également alerté contre l’irrespect des mesures de prévention par les personnes guéries du Covid-19, affirmant que ces individus sont susceptibles d’être toujours contagieuses.

Face à cette situation, a-t-il dit, il est impératif de mettre en place un plan intégré de lutte contre la propagation du virus et de mener une campagne de vaccination, mettant en garde, en contrepartie, contre le recours à l’automédication en cas de contamination.

Tout individu présentant des symptômes d’une grippe saisonnière est appelé à se comporter en tant qu’une personne porteuse du Covid-19, a-t-il insisté.

Jusqu’au 8 janvier 2021, 45 décès ont été enregistrés suite à une contamination par le coronavirus, selon le ministère de la Santé portant à 5153 le nombre total de personnes qui ont succombé au virus depuis son apparition en Tunisie en mars 2020.

Selon la même source 2611 nouvelles contaminations ont été enregistrées également à la même date sur 9297 analyses effectuées.