Le Vice-président de la BEI en visite officielle en Tunisie les 28 et 29 avril 2025

Le Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ioannis TSAKIRIS, effectuera une visite officielle en Tunisie, les 28 et 29 avril 2025 au cours de laquelle des nouveaux accords de financement et de subvention, soutenus par l’Union européenne seront signés, annonce un communiqué publié, samedi, par la Représentation de la banque en Tunisie.

« La Tunisie est un partenaire prioritaire pour la BEI dans la région du voisinage Sud », a déclaré Ioannis TSAKIRIS. Et d’ajouter : « À travers ces nouvelles signatures, nous réaffirmons notre volonté d’appuyer les priorités du pays en matière de transition énergétique, de résilience climatique et de développement social.

«Cette visite illustre aussi notre engagement à amplifier notre impact au service des populations tunisiennes, dans une logique de partenariat de long terme », ajoute le Vice-Président de la BEI.

Il s’agit de la deuxième visite officielle du Vice-président en Tunisie depuis sa prise de fonction, après sa participation au Forum de l’investissement de Tunis en juin 2024.

Au cours de sa visite, le Vice-Président rencontrera plusieurs membres du gouvernement tunisien.



Le programme comprendra des visites de terrain sur plusieurs projets appuyés par la BEI, notamment l’aéroport d’Enfidha, le premier projet en Partenariat Public Privé en Tunisie ainsi que la Technopole de Sousse (Novation City), un écosystème d’innovation emblématique visant à renforcer la compétitivité de la Tunisie dans les secteurs émergents.

La mission sera, également, l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de l’établissement du bureau de représentation de la Banque en Tunisie.

Depuis 2017, la BEI a mobilisé plus d’1,8 milliard d’euros en faveur de projets structurants en Tunisie, touchant notamment les secteurs de l’eau et de l’assainissement, du transport, de l’éducation, de la transition énergétique et du soutien au secteur privé.



En 2024, la BEI a accordé à la Tunisie plus de 415 millions d’euros (soit l’équivalent de 1372,22 millions de dinars) de financements pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés.

La BEI est un partenaire stratégique de la Tunisie depuis plus de 40 ans. Elle finance des projets structurants dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’éducation, du transport, de la santé, ainsi que l’appui aux entreprises et aux collectivités.