Le vice président de l’UTAP : nous ne regretterons pas le départ éventuel du ministre de l’agriculture

Lors d’un passage mercredi 11 janvier sur la chaine tunisienne Attessia TV, le vice président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Anis Kharbache, a déploré que deux mois et demi avant le mois saint de Ramadan, aucune action n’a été entreprise pour constituer des stocks régulateurs de produits de consommation de base, tels que lait, œufs, viande de volailles, et légumes, critiquant le mauvais rendement des ministères du commerce et de l’agriculture. Il a salué l’éviction de la ministre du commerce, » intervenue un peu tard », ajoutant que l’UTAP ne regrettera pas non plus le départ éventuel du ministre de l’agriculture.

Mais, nous restons confiants dans le président Kais Said , a-t-il ajouté, notant que la cheffe du gouvernement a montré de la compréhension aux préoccupations des agriculteurs, au cours de la dernière audience qu’elle a eue avec une délégation de l’UTAP, en l’absence du ministre de l’agriculture.

Evoquant les difficultés rencontrées par les différentes filières de production agricole et leurs répercussions négatives sur l’approvisionnement normal du marché, il a attribué une bonne part de ces difficultés aux spéculateurs et aux profiteurs des crises, notamment ceux qui détiennent le monopole de certains secteurs comme celui des fourrages et aliments pour bétail, toutefois, a-t-il dit, il y a aussi d’autres facteurs comme la hausse des coûts de production et le recul des revenus des agriculteurs qui vendent à perte, à cause de l’encadrement unilatéral des prix agricoles par l’administration.

Cependant, selon lui, la situation peut être redressée, en prenant en considération les doléances et les propositions de la profession.

S’agissant de l’adhésion à l’initiative tripartite, il a indiqué que l’UTAP n’a pas été invitée mais qu’elle ne peut participer qu’à une initiative non politisée et servant exclusivement les intérêts du pays.