Le Viet Nam s’attend à un renforcement de la coopération pétrolière et gazière avec l’Algérie

Le Viet Nam souhaite renforcer la coopération pétrolière et gazière avec l’Algérie, notamment dans la fourniture de services pétroliers, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce au président du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Viet Nam.

Il a noté la forte croissance du commerce bilatéral, les exportations du Viet Nam vers l’Algérie atteignant près de 150 millions de dollars depuis le début de l’année, soit plus du double par rapport à l’année précédente. Cette tendance à la hausse, a-t-il déclaré, jette des bases solides pour développer les liens économiques et commerciaux en tirant parti des atouts de chaque nation.

L’Algérie a été encouragée à exploiter l’approvisionnement fiable du Viet Nam en produits agricoles, en fruits de mer, en aliments transformés, en biens de consommation et en matériaux de construction.

Il a également été proposé de réviser l’accord commercial bilatéral de 1994 afin de faciliter les activités d’import-export et a exhorté les deux parties à promouvoir la participation des entreprises aux événements commerciaux.

Dans le secteur de l’énergie, le responsable vietnamien a sollicité le soutien de l’Algérie pour assurer le fonctionnement stable et efficace de l’entreprise commune de pétrole et de gaz, et pour faciliter l’accès du groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (Petrovietnam) à de nouveaux projets dans le pays.

- Publicité-