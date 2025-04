Le Vietnam et la Tunisie jettent les fondements d’un surcroît d’échanges

Soixante représentants de ministères, de secteurs et d’entreprises du Việt Nam et de la Tunisie ont récemment participé à une conférence commerciale en ligne visant à mettre en relation les entreprises et à faire progresser la coopération économique et commerciale bilatérale.

Le vice-président de l’UTCA, , Mohamed Kooli, a souligné le potentiel prometteur de la collaboration entre les deux pays, ajoutant que cette rencontre constituait une plate-forme précieuse pour la création de réseaux d’affaires et a proposé d’organiser au moins deux conférences commerciales par an.

Avec une population d’environ 12,5 millions d’habitants et une position stratégique à proximité de l’Europe, la Tunisie est considérée comme une économie dynamique et internationalement intégrée dans la région Afrique-Arabe. Sa participation active à divers accords de libre-échange, en particulier la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), fait de la Tunisie une porte d’entrée importante pour les produits vietnamiens sur les marchés nord-africains et arabes, fait savoir le site Viet Nam News.

En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 267 millions de dollars US, triplant presque le chiffre enregistré en 2023.

Café , riz, sucre…

Les principales exportations du Việt Nam vers la Tunisie comprenaient des chaussures, du café brut, du poivre, des noix de cajou, des fruits de mer et des machines, tandis que le Việt Nam importait de Tunisie des fruits de mer, des dattes, des produits chimiques et des matières premières pour l’alimentation animale.

La demande tunisienne de produits importés reste élevée, en particulier pour les produits essentiels tels que le café brut, le riz et le sucre. Depuis 2024, la législation tunisienne autorise les entreprises privées à importer ces produits, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de marché pour les fournisseurs étrangers, y compris les entreprises vietnamiennes.

Au cours de la conférence, le bureau commercial du Việt Nam a donné un aperçu de l’environnement économique et commercial du Việt Nam et a présenté ses politiques d’exportation et d’importation. Il a également présenté les principaux événements commerciaux à venir, notamment le Vietnam International Sourcing Expo, le Vietnam Food Expo et le Vietnam Expo 2025, invitant les entreprises tunisiennes à y participer pour explorer les possibilités de partenariat.

Au fil des ans, le Việt Nam et la Tunisie ont signé une série d’accords importants, notamment l’accord commercial (1994), l’accord de coopération économique, culturelle et scientifico-technique (1999), l’accord-cadre de coopération agricole (2002) et l’accord sur la prévention de la double imposition et de l’évasion fiscale (2010). Ces accords ont établi une base juridique solide pour la promotion du commerce et des investissements bilatéraux. Les deux parties ont également convoqué trois sessions du Comité intergouvernemental, dont la dernière a eu lieu à Tunis en 2018.

Exprimant son admiration pour l’impressionnant chiffre d’affaires commercial du Việt Nam, qui atteindra 786,29 milliards de dollars en 2024, Mohamed Kooli a encouragé les entreprises des deux pays à explorer leurs atouts respectifs afin de favoriser une coopération mutuellement bénéfique.

Il a invité les entreprises vietnamiennes à envisager des investissements et des coentreprises en Tunisie, en particulier dans les industries de transformation, les nouvelles technologies et l’aquaculture marine, en tirant parti de la situation stratégique de la Tunisie, de ses riches ressources, de son infrastructure moderne, de sa main-d’œuvre qualifiée et de son accès aux marchés régionaux.

L’écueil des droits de douane élevés

Néanmoins, les entreprises tunisiennes ont souligné plusieurs défis, notamment la hausse des prix des exportations vietnamiennes, l’augmentation des coûts d’expédition en raison des conflits au Moyen-Orient, les problèmes de confiance dans les affaires et les droits de douane vietnamiens élevés sur certains produits tels que les dattes.

Plusieurs participants ont suggéré que les deux gouvernements négocient pour réduire les droits de douane, qu’ils concluent un accord commercial préférentiel bilatéral et qu’ils établissent un conseil d’affaires Việt Nam-Tunisie afin de promouvoir une coopération pratique et durable.

À cette occasion, le bureau commercial du Việt Nam a organisé une exposition de catalogues et d’échantillons de produits vietnamiens et a présenté le café vietnamien aux partenaires tunisiens. Plusieurs entreprises tunisiennes ont trouvé des partenaires potentiels pour l’importation de café, de riz, de lait en poudre, de produits mécaniques et de biens de consommation, tout en recherchant des opportunités d’exportation de dattes, d’huile d’olive et de fruits de mer vers le marché vietnamien.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leur collaboration par le biais d’activités de promotion commerciale, d’échanges de délégations d’entreprises, de la commercialisation des atouts et du potentiel nationaux, du soutien à la participation des entreprises aux foires et expositions internationales, et de la fourniture de conseils et d’une assistance pour résoudre les nouveaux différends commerciaux.