Le virus n’est pas devenu « moins pathogène », avertit l’OMS

Le nouveau coronavirus « reste un virus tueur » et « des milliers de personnes continuent de mourir chaque jour », a expliqué l’OMS, après les déclarations d’un médecin italien assurant que « le virus n’existe plus cliniquement en Italie ».

Rien ne permet d’affirmer que le nouveau coronavirus soit devenu moins pathogène, a prévenu lundi l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), lors d’une conférence de presse virtuelle, après les propos d’un célèbre médecin italien affirmant que le virus perdait de sa virulence.

« Nous devons être exceptionnellement attentifs à ne pas donner le sentiment que tout à coup le virus, par sa propre volonté, a décidé de devenir moins pathogène. Ce n’est pas du tout le cas », a déclaré Michael Ryan, chef du programme d’intervention d’urgence à l’OMS.

Le nouveau coronavirus « reste un virus tueur » et « des milliers de personnes continuent de mourir chaque jour », a-t-il souligné, interrogé sur les déclarations dimanche à la télévision italienne RAI du Dr Alberto Zangrillo, directeur de l’hôpital San Raffaele de Milan (Nord).

« En réalité, le virus n’existe plus cliniquement en Italie », a-t-il affirmé, car selon lui, « les prélèvements effectués au cours des dix derniers jours ont montré une charge virale absolument infinitésimale en termes quantitatifs par rapport à ceux effectués il y a un mois ou deux mois ». Le Dr Zangrillo est connu en Italie comme « le médecin de Silvio Berlusconi », étant celui qui suit la santé de l’ancien chef du gouvernement italien.