Le volume des investissements turcs en Tunisie devrait dépasser les 700 millions de dollars

Le volume des investissements turcs en Tunisie qui s’élève actuellement à environ 700 millions de dollars, devrait accroitre au cours de la prochaine période a affirmé, mardi, le ministre turc du Commerce, Omer Bolat.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, au siège de l’UTICA, à l’issue du 2ème Forum d’affaires et d’investissement Tuniso-Turc, il a ajouté que la Turquie œuvre à développer le volume des échanges commerciaux avec la Tunisie pour atteindre 3 milliards de dollars contre 1,6 milliard de dollars actuellement.

Le ministre turc a souligné l’engagement des deux gouvernements à soutenir le secteur privé et à identifier des solutions à tous les obstacles en vue de créer un nouveau partenariat basé sur le développement du commerce et des investissements dans les deux pays. Il s’agitة , également, d’intensifier les rencontres mutuelles dans divers domaines.

Et de poursuivre que la Turquie ambitionne de couronner les bonnes relations politiques entre les deux pays, et ce, en consolidant les relations économiques et commerciales.

Le responsable Turc a estimé, à cette occasion, que la coopération entre les deux pays, au cours des 20 dernières années a été étroite. Il a dans ce cadre rappelé la finalisation de nombreux accords tels que l’accord de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie et celui de la protection et d’incitation des investissements mutuels entre les deux pays outre l’accord visant à éviter la double imposition (DTAA).

Le responsable Turc a, en outre annoncé que la partie Tunisienne et Turques ont convenu, lors d’une rencontre tenue mardi avec la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub, de programmer une visite proche à Istanbul pour tenir une réunion sur la mise en place d’une feuille de route fixant les différents types d’investissements.

La ministre du Commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb a, pour sa part, précisé que les relations commerciales entre la Tunisie et la Turquie s’appuient sur une nouvelle approche, basée sur le lien étroit entre le commerce et l’investissement, ainsi qu’entre l’investissement et le développement durable, tout en comptant sur les investissements directs, notamment dans les secteurs ayant une forte employabilité et à haute valeur ajoutée.

Elle a souligné que la régularisation de l’accord de libre échange entre la Tunisie et la Turquie, adoptée par le gouvernement le 4 décembre 2023 vise à mettre l’accent sur le lien entre le commerce et l’investissement.

Cette régularisation a permis de décider l’organisation d’un forum d’affaires et de partenariat tuniso- turc, qui se tiendra annuellement, et visant à promouvoir les investissements.

La ministre a précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des points adoptés lors de la 1ère réunion de ce forum tenu le 5 juin 2024 à Istanbul

Elle a, également, affirmé que le forum fixe les domaines d’investissement privé dans les deux pays, précisant que les secteurs du textile , du cuir, de l’acier, de la construction navale et de l’agroalimentaire sont les premiers secteurs qui attirent l’investissement turc en Tunisie.

- Publicité-