Leader du crédit-logement, la BH Bank voit son bénéfice 2021 s’envoler de 45,5 %

Avec le groupe privé Horchani (21,8 %) en 2ème plus gros actionnaire derrière l’Etat (33,4 % sans tenir compte des 16,6 % de l’Etap), le leader des crédits logement en Tunisie qu’est la BH Bank et que dirige Hichem Rebai, « a affiché au titre de l’exercice 2021 des réalisations réconfortantes ».

Arrivé à la tête de la banque sur appel à candidature du ministère des Finances, le Kéfois de 54 ans, doublement « Mastérisé » en droit du commerce international et en techniques bancaires, avait beaucoup roulé sa bosse dans presque tous les compartiments de la banque privée, avant d’être choisi, fin août 2019, pour diriger l’une des plus importantes banques publiques.

2020 ne sera donc pas son année, puisque pas son bilan. Le sien, on le découvrira cette année. Début janvier 2022, il nous disait déjà que la banque « a réussi à réaliser des indicateurs financiers remarquables (ar) ». Tunisie-Valeurs (T.V) le confirme dans son dernier « Stock-Picks ».

– H. Rebai propulse le RN au plafond, 45,5 % en une année

Le PNB a ainsi accéléré la cadence de croissance comparativement à 2020 (+12,2% à 568,7 MDT). L’activité d’intermédiation a affiché, en revanche, un bilan contrasté, avec un léger repli de l’encours des crédits (-0,4% à 9,8 milliards de DT), et une reprise de l’encours des dépôts de 7,6 % à 7,8 milliards de DT. En définitive, l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs (T.V) estimait dans sa note d’analyse, que la banque devrait terminer l’exercice 2021, avec un résultat net de 105,5 MDT, en progression fulgurante de 45,5 % par rapport à 2020 et qui devrait continuer pour cette année 2022, pour laquelle T.V table sur un RN de 125,4 MDT.

Manifestement très content des performances de cette banque publique, T.V estime que « la valorisation de la BH est attrayante pour une banque très avancée dans son processus de restructuration et dont les fondamentaux sont très proches des standards du secteur privé ». L’intermédiaire boursier reste cependant lucide, et ajoute comme un bémol, que « au regard des niveaux de valorisation actuels affichés par le secteur bancaire, c’est le « Flight to Quality » qui prévaut. Et sur le plan des fondamentaux (exposition élevée aux secteurs immobilier et du BTP, une liquidité encore sous pression et une dégradation récente de la qualité du portefeuille), il y a encore du chemin à parcourir par la banque ».

– Bonne capacité de mobilisation des lignes de financement extérieures, mais non sans risque

Des avancées notables dans le programme de restructuration et un rapprochement des standards du secteur privé (recapitalisation, modernisation de la gouvernance, relance commerciale, assainissement du portefeuille et restructuration des ressources humaines).

Une présence dans tous les métiers de la finance et une productivité meilleure que le secteur. Un leadership sur le segment des crédits logement et un savoir-faire reconnu dans le financement du secteur immobilier. Une bonne capacité de mobilisation des lignes de financement extérieures (parmi les encours les plus élevés du secteur bancaire: 599,5 MDT au 30 Juin 2021), permettant de palier au tarissement de la liquidité sur le marché local.

Encore plus lucide et réaliste dans son analyse, T.V attire l’attention des dirigeants de la banque sur le fait que c’est sa « politique de quête des parts de marché qui a pénalisé le coût des ressources de la banque sur les dernières années. Et la banque semble subir les effets « secondaires » de sa stratégie de conquête des parts de marché, entamée depuis 2015, avec un ratio de transformation réglementaire supérieur à la limite réglementaire et parmi les plus élevés du secteur (120,7% à fin 2020), et un spread de crédit tendu par rapport à la concurrence ». Et d’ajouter en dernier Warning sous forme de rappel, que « la banque a subi une dégradation de sa qualité des actifs en 2020 »

– Grand effort d’assainissement du bilan par le transactionnel, et une bonne nouvelle

T.V fait aussi part, dans son « Stock-Picks », des opportunités qui s’offrent à cette banque. L’intermédiaire boursier cite à ce propos une stratégie en 3 axes. D’abord, la concentration de l’activité du financement des promoteurs immobiliers sur l’accompagnement des clients existants, ensuite, la continuation des efforts de relance du segment des particuliers sur les crédits et sur les dépôts et enfin et surtout, la poursuite de l’assainissement du bilan à travers le traitement dynamique du portefeuille via les négociations transactionnelles.

Pour T.V, les leviers de rentabilité potentiels sont la montée en force des commissions, une meilleure diversification de la collecte et des crédits et le développement des synergies entre les différentes sociétés composant le Groupe BH, notamment en termes de complémentarité par ligne de métier et branche d’activités.