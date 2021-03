L’eau brute dans les barrages du Nord et l’eau potable sont conformes aux normes tunisiennes

Les résultats du rapport de suivi de la situation de la pollution dans le bassin versant de l’Oued Medjerda, ont révélé que l’eau brute arrivant dans les barrages du Nord et l’eau traitée et distribuée via les réseaux d’eau potable sont conformes aux normes tunisiennes et ne constituent pas une menace pour la santé publique.

Selon un communiqué publié jeudi, sur la page Facebook du ministère des Affaires locales et de l’environnement, le rapport indique que la qualité de l’eau est surveillée de manière précise et continue, et que l’eau du barrage exploitée dans le domaine de l’irrigation, ainsi que l’eau potable distribuée, après une série d’opérations de traitement, ne représentent pas une source de danger pour la santé publique. Le 8 mars 2021, le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi avait chargé le ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche et le ministère des Affaires locales et de l’Environnement de préparer un rapport complet à cet effet, à la suite des informations diffusées par les média, concernant «l’eau polluée déversée dans les affluents de l’Oued Medjerda, dans le gouvernorat de Beja et la pollution qui en découle, dans le barrage de Sidi Salem et ses effets sur la qualité de l’eau potable, qui est distribuée par la SONEDE, dans de nombreuses régions de la république ».

Au cours de l’année 2020, plus de 20 mille analyses ont été réalisées au complexe de traitement des eaux de Ghédir El Gollah et 1500 analyses au complexe de traitement de l’eau de Belli, tandis qu’en 2021, 5060 analyses ont été effectuées, au niveau du complexe de traitement de Ghédir El Gollah et 128 analyses ont été réalisées au complexe de traitement de Belli.