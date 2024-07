Tunisie : 50 % de l’eau est gaspillée dans plusieurs régions !

L’expert en développement et ressources hydriques à l’Observatoire tunisien de l’eau, Houssein Rehili, a annoncé, que certaines régions souffrent particulièrement de la soif, comme Kairouan, Kasserine, Gabès, Kebili et Gafsa, ainsi que les zones rurales du nord-ouest et d’autres régions comme Mornaguiya et Mornag.

Il a ajouté que « la crise de l’eau est devenue un phénomène général en Tunisie, ce qui nous pousse à dire que les problèmes liés à l’eau sont structurels et nécessitent donc une solution structurelle et radicale. »

Rehili a également évoqué la baisse significative de la qualité de l’eau, malgré les efforts de la SONEDE, soulignant la nécessité pour l’État d’investir dans l’amélioration de la qualité de l’eau.

Il a affirmé qu’il est temps de renouveler les réseaux d’eau, en précisant que dans certaines régions, jusqu’à 50 % de l’eau est gaspillée, rapporte Mosaïque fm.