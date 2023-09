L’économie oasienne à la croisée des chemins !

Les oasis de Gafsa qui couvrent environ 3 000 hectares, soit 5% de la superficie totale des oasis dans toute la Tunisie, ont des difficultés considérables pour survivre face aux défis auxquels elles sont confrontées, selon la revue semestrielle de la justice environnementale publiée par le FTDES (Forum tunisien des droits économiques et sociaux).

« Le secteur oasien de cette région souffre de plusieurs problèmes, dont l’impact négatif du changement climatique et la succession d’années de sécheresse qui constituent le défi le plus important. Cette sécheresse est due à la rareté des précipitations, à l’épuisement des ressources en eau, ainsi qu’à la forte salinité de l’eau et du sol qui en résulte. L’expansion urbaine, la pollution causée par les activités industrielles, ainsi que le modèle agricole adopté, caractérisé par la monoculture, sont également des facteurs qui ont contribué à aggraver les risques auxquels ce secteur fait face ».

« Les résultats des études prospectives sur le changement climatique prédisent que le Sud de la Tunisie sera gravement affecté par le changement climatique. Les températures augmenteront de 1,9 degré Celsius d’ici 2030 et de 2,7 degrés Celsius d’ici 2050, tandis que les pluies devraient connaître une diminution de 9% d’ici 2030 et d’environ 17% en 2050 ».

« Les oasis tunisiennes risquent d’être gravement touchées par le changement climatique, d’autant plus que l’épuisement des ressources en eau souterraine entraînera une baisse grandissante au niveau des nappes phréatiques, une détérioration de leur qualité et des coûts élevés de pompage ».

L’Etat derrière la destruction du secteur oasien ?

Malgré son importance économique pour les agriculteurs de la région de Gabès, l’oasis est confrontée à des menaces qui compromettent sa biodiversité et sa durabilité en raison de la politique de subventions à l’exportation du pays. En effet, les défaillances institutionnelles, juridiques et organisationnelles de l’Etat entravent de plus en plus la bonne gouvernance de ce système agricole, considère le FTDES.

« La Tunisie encourage depuis des années la culture de la variété « Deglet Noor » à des fins purement lucratives relatives à l’engagement du pays sur la voie du commerce international des produits agricoles. Toutefois, il est à souligner que les dattes Noor nécessitent d’énormes quantités d’eau et sont plus sensibles aux maladies que les autres variétés. Il est donc devenu impératif que l’Etat revoit sa politique dans le secteur oasien pour adopter de nouvelles stratégies qui permettent de réaliser des profits économiques, tout en épargnant l’équilibre écologique », relève t-il

Préconisations

La situation actuelle du secteur oasien requiert le soutien des systèmes agricoles multicouches, car des études ont démontré leur résilience et leur capacité à résister aux changements climatiques et ce, contrairement aux oasis modernes qui dépendent uniquement de palmiers de la variété Deglet Noor, comme l’a confirmé Noureddine Nasr, ingénieur agronome et chercheur spécialisé en géographie rurale.

Il faut également adopter des pratiques d’irrigation intelligentes qui fournissent aux palmiers et aux différentes cultures de l’oasis la quantité d’eau nécessaire, à chaque étape de son cycle de vie.

Les défenseurs de l’environnement exigent l’activation des dispositions de la Charte nationale pour la protection et le développement des oasis en Tunisie. Cette déclaration nationale vise à reconnaître et considérer le système oasien dans toutes ses dimensions environnementales, sociales, économiques et culturelles.

Face aux défis qui se multiplient, la Tunisie devrait adopter et mettre en œuvre une vision du développement durable afin de préserver les richesses oasiennes et rechercher des véritables alternatives pour soutenir les agriculteurs, face aux défis posés par l’activité agricole au sein des oasis et l’adaptation aux changements climatiques, préconise le FTDES.