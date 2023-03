L’économiste Chkandali estime inféconde la politique de la BCT

Commentant, vendredi 3 mars 2023, sur les ondes de Radio Shems FM, la hausse du TMM (Taux moyen du marché) à 8,02 au mois de février 2023, contre 7,96 en janvier 2023 et 7,26 en décembre 2022, l’économiste Ridha Chkandali a affirmé que ce niveau atteint par le TMM témoigne de l’infécondité de la politique de la Banque centrale de Tunisie.

Il a estimé que l’approche adoptée par la BCT est erronée, car elle se fonde sur la demande, alors que le problème concerne l’offre.

Il a noté que la BCT s’est trouvé dans un véritable pétrin, étant astreinte, conformément aux statuts de 2016, à relever le taux d’intérêt, mais, a-t-il dit, le responsable premier dans l’affaire est le parlement de 2014 qui avait approuvé ces statuts.

Il a été d’avis que l’Etat peut ainsi être considéré comme étant la cause de l’inflation monétaire et de la faillite des entreprises et établissements publics.