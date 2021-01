L’efficacité du vaccin ne peut être démontrée que 6 mois après son injection

» L’efficacité maximale du vaccin anti-covid-19 ne peut être démontrée que six mois après son injection, ce qui explique que des personnes vaccinées peuvent être contaminées durant cette période « , a souligné vendredi, Mahjoub Aouni, professeur en virologie à la faculté de pharmacie de Monastir.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le spécialiste a indiqué que le vaccin anti-covid-19 commence à produire les premiers anticorps à partir du 15ème jour de son injection et continue à développer d’autres anticorps pendant la période de six mois.

» A cet effet, il est recommandé de continuer à appliquer les gestes barrières après l’injection du vaccin en attendant le passage de la période nécessaire de six mois « , a-t-il signalé faisant remarquer que le vaccin protège et diminue les complications sanitaires.