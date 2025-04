Légère remontée de l’Inflation. Une petite déconvenue de 2 décimales !

Rompant avec sa trajectoire baissière qui s’est poursuivie plusieurs mois durant, le taux d’inflation a pris feux décimales en mars, passant de 5,7% à 5,9%. Au sortir du mois de Ramadan où la consommation prend des allures exceptionnelles, avec des achats indus et superfétatoires, ce chiffre, publié ce dimanche par l’Institut national de la statistique, peut sembler ordinaire au regard des mercuriales marquant de pareilles périodes.

Mention spéciale doit être décernée aux produits alimentaires qui ont atteint le taux de 7,8% contre 7% en février 2025 et à l’inflation du groupe habillement et chaussures qui a grimpé jusqu’à 11,7% contre 9,7% en février 2025.

Les produits alimentaires en haut du panier

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,8%. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix de la viande d’agneau (+21,9%), des légumes frais (+20%), des fruits frais (+15%), du poisson frais (+14,1%) et des volailles (+13,9%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 19,9%.

5,6% pour les produits manufacturés

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 5,6% en raison de la hausse des prix du groupe de l’habillement et chaussures de 11,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 4.7%. Pour les services, l’augmentation des prix est de 4,7% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe « restaurant, cafés et hôtels » de 11,3%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

En mars 2025, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) demeure stable avec un taux de 5.7%. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 7,2% sur un an, tandis que les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,6%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 8,7% contre 1,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Il convient de noter au regard de tout ce qui précède qu’au mois de mars 2025, les prix à la consommation augmentent de 0,9% après une baisse de 0,1% le mois précédent. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires de 2% et des prix des produits de l’habillement de 2,9%.

Durant ce même mois de mars et coïncidant avec le mois de Ramadan, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 2%, en variation mensuelle. Cette augmentation provient principalement de la hausse des prix des légumes (+4,9%), des fruits (+4,5%), des viandes d’agneau (+4,3%).

En revanche, les prix des huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 3,2%.

Quid des produits d’habillement !

En mars, les prix des produits d’habillement augmentent de 2,9% en raison de la fin des soldes d’hiver qui a coïncidée avec les préparatifs pour la fête de l’Aïd. Les prix des articles d’habillement et ceux des chaussures ont augmenté avec le même taux soit de 3%.

De tout cela émergent deux développements essentiels. D’abord, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Alimentaire frais » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation globale soit respectivement 2,2% et 2,3%

Ensuite, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l’inflation soit respectivement 3,4% et 2,2%.