Législatives au Maroc: l’avenir des islamistes au pouvoir en jeu

Le Maroc vote mercredi pour renouveler les 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus locaux. Le Parti justice et développement (PJD, islamiste modéré) espère un troisième mandat à la tête du gouvernement.

Les Marocains sont appelés aux urnes, mercredi 8 septembre, pour des élections législatives et locales qui détermineront le sort du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie, même si ce dernier ne détient pas de ministères stratégiques.

Longtemps cantonné dans l’opposition, le Parti justice et développement (PJD, islamiste modéré) espère un troisième mandat à la tête du gouvernement.

Il avait remporté un succès électoral historique après les protestations du « Mouvement du 20 février » – version marocaine du Printemps arabe de 2011 – qui réclamait la fin de « la corruption et du despotisme ».