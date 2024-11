L’Egypte bien partie  pour stabiliser son économie, certifie le FMI

Le Fond Monétaire International affirme qu’il est prêt à aider l’Egypte à répondre à ses besoins financiers.

Cette décision intervient à l’issue de la mission du FMI dirigée par Ivanna Vladakova Hollar qui s’est entretenue en personne avec les autorités égyptiennes du 6 au 20 novembre au Caire.

« Comme vous le savez, le directeur général a effectué une visite très constructive en Égypte, qui a souligné le soutien du FMI à la résilience de l’Égypte et à ses efforts de réforme pour maintenir la stabilité économique. Mais en même temps, il y a, comme vous le savez, beaucoup de tensions dans la région. Les perspectives économiques de l’Égypte restent donc difficiles. Les autorités ont entrepris des réformes clés. Elles ont mis en œuvre des réformes clés pour préserver la stabilité macroéconomique », a déclaré Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, citée par AfricaNews.

Le programme de réformes et le prêt du FMI attribués à l’Egypte ont été approuvés en 2022. Ils ont été portés à 8 milliards de dollars cette année après une crise économique marquée par une forte inflation et de graves pénuries de devises étrangères.

